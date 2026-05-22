В Карелии заготовили более 1200 килограммов семян сосны и ели

Свыше 1200 кг семян сосны и ели заготовили в Республике Карелии по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Республики Карелии.
По плану в 2026 году необходимо было заготовить около 748 кг семян сосны и ели. В лесном селекционно-семеноводческом центре «Вилга» Кареллесхоза с помощью шишкосушильных машин из шишек извлекли семян в 1,7 раза больше запланированного. Это основной материал для искусственного лесовосстановления в республике. Их будут использовать для посева на лесокультурных площадях, а также для выращивания сеянцев сосны и ели в лесных питомниках Карелии.
Всего в этом году в Карелии необходимо провести лесовосстановление на площади 24,7 тыс. га, из них 6,4 тыс. — искусственное лесовосстановление. Лесокультурный сезон уже начался.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.