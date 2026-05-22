В Карелии заготовили более 1200 килограммов семян сосны и ели

По плану в 2026 году необходимо было заготовить около 748 кг семян сосны и ели. В лесном селекционно-семеноводческом центре «Вилга» Кареллесхоза с помощью шишкосушильных машин из шишек извлекли семян в 1,7 раза больше запланированного. Это основной материал для искусственного лесовосстановления в республике. Их будут использовать для посева на лесокультурных площадях, а также для выращивания сеянцев сосны и ели в лесных питомниках Карелии.