Рыбопромышленная компания Хабаровского края оптимизирует производство

Компания по переработке и консервированию рыбы и морепродуктов «Востокинвест» в Хабаровском крае оптимизирует рабочие процессы в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в комитете по информационной политики и массовым коммуникациям правительства региона.
Около 80% работников предприятия составляют вахтовики, поэтому периодически в сезон путины компания сталкивается с нехваткой сотрудников. Руководство отмечает, что, несмотря на значительный опыт внедрения бережливых технологий, для выявления новых резервов развития компании необходима внешняя экспертная поддержка. Совместно с внутренней командой проекта эксперты займутся анализом и картированием процессов для выявления резервов оптимизации. Полученные результаты и эффективные решения планируют внедрить во всех производственных подразделениях предприятия.
«Региональный центр компетенций поможет нам углубить внедрение бережливых технологий, сократить производственные потери и автоматизировать отдельные ручные операции. От проекта ожидаем повышения производительности труда не менее чем на 5% в год», — отметила генеральный директор компании «Востокинвест» Жанна Баркова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.