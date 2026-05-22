Бондаренко: Мы рассчитываем, что через два года в центре Светлогорска все строительные краны исчезнут

По словам главы администрации округа, дальше развитие пойдёт в сторону Отрадного и Лесного.

Власти Светлогорска рассчитывают, что в 2028 году строительство в центральной части курорта полностью прекратится. Об этом заявил глава администрации города Владимир Бондаренко в интервью РИЦ «ТАСС Калининград».

В настоящее время в исторической части Светлогорска строится гостиничный комплекс «Грюнвальд-спа», где будет более 100 номеров, спа, рестораны и другая инфраструктура. По словам чиновника, объект планируют сдать в 2028 году, после чего курорт получит «завершённый центр, где уже никаких работ не ожидается», а развитие пойдёт в западном направлении.

Развитие, которое в течение десяти лет мы увидим, будет идти между Отрадным и в сторону Лесного. Там будут появляться новые пансионаты, новые гостиницы, новая социальная инфраструктура. Очевидно, что в центральной части города через два года, мы рассчитываем, что все строительные краны исчезнут, — сказал Бондаренко.

Глава администрации отметил, что власти стремятся к появлению большего числа гостиниц, потому что на них существует спрос. «И для экономики города важно, чтобы это было именно не жильё, а гостиницы. И, безусловно, [важно], чтобы гостиницы наполнялись в сезон, когда ты не можешь принять солнечные ванны на море, а у нас такой сезон восемь месяцев в году. [Поэтому] важно, чтобы у этих гостиниц были спа-комплексы, где можно было бы и семейный отдых организовывать, чтобы детям было тоже интересно и весело», — добавил он.

Отметим, что курортно-оздоровительный комплекс «Грюнвальд-спа» строят рядом с Лиственничным парком. В рамках проекта инвестор восстанавливает исторические здания — бывший пансионат «Лесной замок» и виллу «Горный замок» на улице Октябрьской.

Среди реализуемых «основных проектов» Владимир Бондаренко также назвал застройку променада с апартаментами, гостиницей, спа и медицинским центром. Однако он не упомянул крупную туристическую инфраструктуру в районе отеля «Русь». Кроме того, в Светлогорске разрешили построить гостиницу на склоне рядом с серпантинным спуском и апартаменты возле канатной дороги. Власти готовят для инвестора ещё один участок под туристический комплекс у фуникулёра.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
