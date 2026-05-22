Электромонтер погиб на производстве в Нижегородской области

Электромонтер ООО «Булат» погиб на производстве в Нижегородской области 18 мая. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Гострудинспекции.
Несчастный случай произошел, когда работник занимался подготовкой к удлинению питающего кабеля козлового крана. Трудовая инспекция не уточнила, как именно погиб электромонтер по ремонту и обслуживаю оборудования.
Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на производстве. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего.
