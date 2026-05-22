Электромонтер погиб на производстве в Нижегородской области

Источник: Живем в Нижнем

Электромонтер ООО «Булат» погиб на производстве в Нижегородской области 18 мая. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Гострудинспекции.

Несчастный случай произошел, когда работник занимался подготовкой к удлинению питающего кабеля козлового крана. Трудовая инспекция не уточнила, как именно погиб электромонтер по ремонту и обслуживаю оборудования.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на производстве. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, работников скорой помощи ударили и укусили во время работы в Нижнем Новгороде. На санитара и фельдшера напали во время вызова в Канавинском районе.