Встроенная безопасность. Как бизнесу ответить на вызовы времени

Примерно каждые восемь секунд происходит кибератака на одну российскую организацию — такие времена… Что делать? Решения есть. О том, как меняются технологии, как защитить своё предприятие и помочь переходу на отечественное оборудование, на ЦИПР-2026 рассказал заместитель президента, председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. С подробностями — nn.aif.ru.
В 2021 году «Ростелеком» совершил качественный переход от классического оператора связи к ИТ-компании.
Новый стратегический цикл на 2026−2030 годы ставит еще более амбициозную цель — превращение в полноценного сквозного цифрового провайдера на базе собственного суверенного технологического фундамента. В этот контур входят защищенные сети, дата-центры (ЦОДы), облачные сервисы, системы кибербезопасности и специализированные отраслевые продукты. Особое место в новой экосистеме занимает единая архитектура цифрового промышленного производства — от универсальной шины OCF и систем класса SuperSCADA до комплексной роботизации цехов.
Приоритетом новой модели стало радикальное изменение подхода к информационной безопасности. Статистика ИТ-сектора неумолима: в 2025 году на одну российскую организацию приходилось в среднем 931 кибератака — примерно одно нападение каждые восемь секунд. В таких условиях защита больше не может продаваться как дополнительная опция. Она становится базовым, неотъемлемым слоем, изначально встроенным во все отраслевые решения.
Характер цифровых угроз за последние три года кардинально трансформировался. «Тема кибербезопасности стала критически актуальной, — говорит Валерий Ермаков. — Если три года назад атаки были направлены преимущественно на кражу информации или временное ограничение доступа к ресурсам, то сегодня злоумышленники пытаются нарушить целостность баз данных, изменить их структуру. Это опасный тренд. Кроме того, современные инциденты развиваются мгновенно, буквально за секунды. В таких условиях нанести максимальный ущерб инфраструктуре можно очень быстро, и человек физически не успевает отреагировать вручную».
Единственным выходом становится автоматизация защитных протоколов, постоянный интеллектуальный мониторинг сети и способность ликвидировать угрозы в режиме реального времени, предотвращая ущерб в самые критические стартовые секунды. Наука импортосовмещения.
Другим серьезным вызовом для российской экономики остается миграция на отечественные программные платформы. На государственном уровне часто звучат призывы к моментальной замене зарубежного софта. Однако на практике крупные социально значимые предприятия и ключевые производства представляют собой сложные, географически распределенные объекты со своим уникальным ландшафтом и устоявшимися процессами. Резкая замена ИТ-систем «одним днем» грозит полной остановкой критически важных процессов.
Для решения этой проблемы компания предлагает внедрить понятие «импортосовмещения», который должен предшествовать полному замещению систем. «Крупные структуры невозможно перестроить в один момент — нельзя просто выбросить всё старое, поставить новое и запустить работу с чистого листа. Это длительный процесс. И здесь крайне важен этап, о котором редко говорят публично, — процесс совмещения. Довольно долгое время должна существовать гибридная структура, где старые и новые решения работают параллельно. Это необходимо для сохранения абсолютной непрерывности всех процессов», — подчеркнул Валерий Ермаков.
Чтобы соединить российские разработки с уже установленным оборудованием ушедших вендоров без шока и простоев, был разработан и внедрен специализированный программно-аппаратный комплекс на базе OCF (Open Connectivity Framework). Эта универсальная интеграционная шина способна эффективно «сдружить» устройства различных поколений и производителей.
Параллельно провайдер полностью отказался от «коробочных» предложений, разделив клиентов на чёткие категории. Крупный бизнес получает полный аутсорсинг ИТ-функций с выделенной командой от 200 человек и жестким SLA (точными параметрами обслуживания) на все сервисы.
Для малого и среднего бизнеса создана платформа управления «в три клика» с готовыми отраслевыми настройками под ретейл, отельный сектор (HoReCa) и FinTech. Для регионов проектируются индивидуальные программы цифровой трансформации, учитывающие местную специфику — от суровых условий Арктики до агропромышленных задач регионов АПК.
Доверенный консолидатор и драйверы индустриального роста.
Сегодня на отечественном рынке присутствует огромное разнообразие изолированных ИТ-продуктов, что создает опасный эффект «лоскутного одеяла», или технологического зоопарка. Заказчикам нужен не просто разовый софт, а надёжный партнер, который возьмет на себя функции системного интегратора и гарантирует работоспособность решений на годы вперед. Уникальный сервис для клиента рождается на стыке инфраструктуры «Ростелекома» и глубокой отраслевой экспертизы партнеров — компания делает ставку на кооперацию.
«Возник острейший запрос на доверенного консолидатора, который может объединить разрозненные решения, гарантировать их долгосрочное развитие и при этом остаться равноудаленным от основного бизнеса ключевых игроков рынка. Заказчик должен быть уверен: его партнер не исчезнет завтра из-за экономических колебаний, а его инвестиции в технологии не окажутся напрасными», — резюмировал Валерий Ермаков.
Наиболее высокую перспективу и спрос на автоматизацию провайдер видит во всех ключевых отраслях промышленности. Главными локомотивами сейчас выступают нефтяная и горнодобывающая индустрии, а также тяжёлое машиностроение. К ним вплотную приближается сельское хозяйство, где традиционно высоки затраты на себестоимость, велика доля человеческого ресурса и критичны потери. В сегменте коммерческой недвижимости и ретейла спрос подстёгивается инфляционным давлением и уходом западных систем управления, поддержка которых прекратилась.
Для комфортного перехода бизнеса в новую цифровую эпоху применяется эволюционный подход: клиентам предлагается бесплатное пилотирование уже готовых решений на их собственном ландшафте без предварительных инвестиций со стороны заказчика. Это позволяет компаниям наглядно оценить экономический эффект, скорость миграции и адаптивность систем, превращая вынужденное импортозамещение в реальный инструмент повышения эффективности бизнеса.