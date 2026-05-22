Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев приглашают выбрать арт-объекты для городских пространств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовало онлайн-голосование за проекты грантового конкурса «ИСКРА», который посвящен оформлению городских пространств.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовало онлайн-голосование за проекты грантового конкурса «ИСКРА», который посвящен оформлению городских пространств.

В этом году на участие подали заявки 19 молодых художников. Их идеи могут появиться на улицах города, фасадах зданий и в общественных пространствах. Теперь именно жители Красноярска могут повлиять на выбор финалистов.

Среди предложенных работ — муралы, световые инсталляции, керамические композиции и арт-объекты с отсылками к истории, природе и символам города. Проекты затрагивают разные темы: от городских легенд и сибирской природы до современного цифрового мира и культурного наследия.

Голосование проходит онлайн и продлится до 1 июня. По его итогам комиссия выберет проекты, которые будут реализованы в городском пространстве.

16+