Красноярцев приглашают выбрать арт-объекты для городских пространств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовало онлайн-голосование за проекты грантового конкурса «ИСКРА», который посвящен оформлению городских пространств.
В этом году на участие подали заявки 19 молодых художников. Их идеи могут появиться на улицах города, фасадах зданий и в общественных пространствах. Теперь именно жители Красноярска могут повлиять на выбор финалистов.
Среди предложенных работ — муралы, световые инсталляции, керамические композиции и арт-объекты с отсылками к истории, природе и символам города. Проекты затрагивают разные темы: от городских легенд и сибирской природы до современного цифрового мира и культурного наследия.
Голосование проходит онлайн и продлится до 1 июня. По его итогам комиссия выберет проекты, которые будут реализованы в городском пространстве.
