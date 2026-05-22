В Сургуте преподаватель вуза издал сборник редких текстов английской утопии

Преподаватель Сургутского государственного университета Василий Мархинин выпустил сборник «Классическая английская утопия: памятники утопической мысли XVI-XVII вв.». Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа.
Сборник посвящен утопической мысли. Особое внимание в нем уделено английской утопической традиции раннего Нового времени. Именно в XVI-XVII веках практически одновременно и независимо друг от друга в разных концах Европы происходит возрождение жанра. При этом английская литература оказывается на тот момент самой богатой и разнообразной.
Подготовленное издание не имеет аналогов в отечественной научной литературе и представляет большую ценность для профессиональных исследователей. В книгу собраны тексты, которые ранее не публиковались на русском языке и ближе всего соответствуют классическому канону. Главной идеей было показать читателям, что собой представляет эта литература в целом, рассказывая не про известные имена, а про целостность жанра.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.