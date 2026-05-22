Бизнесмен в Красноярске из небольшого объема сырья сделал больше 500 кило морского коктейля

Специалисты регионального управления Россельхознадзора ежедневно с помощью искусственного интеллекта проводят мониторинг в компоненте «Меркурий», выявляя таким образом наличие нарушений при оформлении документов на подконтрольную продукцию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в мае текущего года было выявлено, что предприниматель предоставил недостоверные сведения о количестве используемого сырья. Так, из крабовых палочек, мяса мидий и кальмара командорского мороженого общим весом 276 килограммов предприятие произвело морской коктейль весом 502 килограмма. Таким образом, было указано не все сырье, использованное при производстве продукции. И установить его вид и качество невозможно. Специалисты ведомства объявили юрлицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.