В Калининградской области назвали самые подорожавшие продукты в апреле

В Калининградской области в апреле среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали лимоны, живая и охлажденная рыба, а также зеленый консервированный горошек. Такие данные приводит Калининградстат.
Цены выросли на отдельные виды плодоовощной продукции — на лимоны (+7,26%, 277,39 ₽ за кг), морковь (+2,82%, 93,38 ₽) и репчатый лук (+2,58%, 82,7 ₽). Снизились цены на огурцы (-15,64%, 249,36 ₽), апельсины (-8,77%, 161,33 ₽) и чеснок (-4,02%, 430,38 ₽ за кг).
В категории мясопродуктов изменились цены на баранину (+3,08%, 726,08 ₽ за кг), печень птицы (+3,20%, 326,53 ₽), говяжью и свиную печень (+3,07%, 318,05 ₽). Снизились цены на колбасу полукопчёную и варёно-копчёную (—2,31%, 814,08 ₽).
Из рыбопродуктов и морепродуктов изменились цены на живую и охлаждённую рыбу (+5,85%, 344,12 ₽ за кг), солёную сельдь (+1,72%, 435,07 ₽) и рыбные консервы в томатном соусе (+1,02%, 582,53 ₽). Снизились цены на охлаждённую и мороженую разделанную рыбу лососёвых пород (—0,55%, 2201,09 ₽).
Среди хлеба и хлебобулочной продукции, круп и бобовых выросли цены на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (+2,74%, 113,56 ₽ за кг), булочные изделия сдобные из муки высшего сорта (+2,14%, 519,26 ₽), а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (+2,12%, 183,05 ₽). Цены напротив снизились на манную крупу (—3,74%, 93,18 ₽), рис (—2,85%, 153,93 ₽) и пшеничную муку (—2,5%, 67,01 ₽).
В категории молочной продукции изменились цены на творожные глазированные сырки (+4,32%, 1299,28 ₽ за кг), йогурт (+3,65%, 308,27 ₽) и молоко для детей (+3,64%, 224,93 ₽ за литр). Цены же снизились на сливочное масло (—2,69%, 1289,1 ₽ за кг), молоко ультрапастеризованное 2,5−3,2% жирности (—2,61%, 148,47 ₽ за литр) и кефир (‑2,31%, 92,89 ₽ за кг).
Кроме того, выросли цены на зелёный консервированный горошек (+4,98%, 363,16 ₽ за кг), овощные консервы для детского питания (+4,15%, 962,14 ₽ за кг) и оливковое масло (+3,07%, 1729,56 ₽ за литр). Цены стали ниже на фруктовые соки (—4,18%, 161,43 ₽ за литр), конфеты, глазированные шоколадом (—4,03%, 605,48 ₽ за кг) и чёрный пакетированный чай (—3,73%, 124,96 ₽ за 25 пакетиков).