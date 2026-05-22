МВД сказало как белорусам реагировать на массовую рассылку от дорожной полиции, которой нет

В Министерстве внутренних дел предупредили белорусов о фиксирующейся массовой фишинговой рассылке.
Так, белорусским гражданам в мессенджерах и по электронной почте приходят сообщения о якобы неоплаченных штрафах за нарушения ПДД. При этом рассылка ведется от имени несуществующей «дорожной полиции Беларуси». Чтобы оплатить штраф предоставляется ссылка, перейдя по которой жертва теряет деньги.
— Основная цель подобных сообщений — завладеть персональными данными и деньгами, — прокомментировали в ведомстве.
В МВД призвали граждан быть предельно бдительными.
