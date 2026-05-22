Как реку Миасс в Челябинске спасают от гибели

На некоторых участках толщина ила достигает 2 м. А общая глубина водоема составляет порядка 2,5 м, то есть налицо серьезный риск заболачивания. Состояние реки и способы ее реабилитации обсудили в Челябинске на V Открытом форуме по вопросам экологии и сохранению водных объектов.
«Раньше река практически никогда не чистилась. Сейчас главным образом от ила донных отложений освобождают участки со стоячей водой — пруды», — сообщил проректор по науке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, доктор биологических наук, профессор Сергей Лихачев.
Изначально в планах было завершить намеченный объем работ в 2028 году. Однако на форуме прозвучала информация о том, что намечается опережение графика и очистку могут закончить уже в 2027-м. Сергей Лихачев обратил внимание, что вода в реке на территории Челябинска сейчас «достаточно высоко стоит». Это произошло не только благодаря осадкам и обильному паводку, но и из-за очистки русла от ила. Директор профессионально-педагогического института Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета, доктор биологических наук Альфира Сибиркина подчеркнула, что на реку Миасс, как и на всю окружающую среду в Челябинске, существенно влияет урбанизация.
«Данные многочисленных исследований показали, что увеличение годовой суммы осадков для крупного промышленного города из-за увеличения запыленности атмосферы и шероховатости подстилающей поверхности составляет в среднем 10%. Годовой сток в реки с урбанизированных территорий в среднем на 10−15% больше, чем в естественных условиях. Это происходит из-за увеличения осадков и коэффициента стока вследствие уменьшения инфильтрации и ускорения стекания талых и дождевых вод. В районах, где речной сток формируется ливневыми осадками, увеличение годового стока городских территорий может достигать 100−200%. Речной сток средних речных бассейнов и малых водосборов может претерпевать весьма существенные изменения под влиянием урбанизации», — отметила Альфира Сибиркина.
Она также отметила, что, несмотря на большое количество озер и рек, в Челябинской области мало воды. Это обстоятельство говорит о том, что реабилитация Миасса должна проводиться постоянно.
«В пределах Челябинской области берут начало многочисленные реки, принадлежащие к бассейнам Камы, Тобола и Урала. Но здесь в основном верховья этих рек, поэтому они маловодны. Исходя из вышесказанного, реабилитация реки Миасс имеет весьма актуальное практическое значение, и не только для Челябинской области, но и для соседних регионов. Ведь качество реки в одном населенном пункте определяет качество водоемов в других городах. Например, в Миасс впадает 27 притоков длиной более 10 км, и их общая протяженность — 749 км, сама река Миасс впадает в реку Исеть — это левый приток Тобола. Исеть, соответственно, дальше протекает по территории Свердловской, Тюменской, Курганской областей, и, следовательно, качество воды реки Миасс отражается на качестве водных объектов еще трех регионов», — пояснила доктор наук.
Река Миасс имеет протяженность 658 км, из них на территории Челябинской области — 384 км. В пределах водосбора располагается почти 2 тыс. озер. Челябинск берет воду и для питья, и для промышленности из каскада двух водохранилищ — Аргазинского и Шершневского. Второе находится на территории города — там река имеет ширину почти 300 м. Вода в этом месте стоячая.
«Река здесь стала заболачиваться и утратила способность к самоочистке. А способность самоочищения — это один из важнейших показателей экологического благополучия водоема. Возможность самоочищения ограничена и ресурсами самой реки: нерастворимые органические и неорганические частицы оседают на дно, что, с одной стороны, способствует их удалению из водной толщи, то есть происходит очищение водной массы, но, с другой стороны, приводит к заиливанию водоемов, а при снижении скорости течения воды этот процесс многократно усиливается. Донные отложения, образующиеся в результате осаждения, выступают в качестве вторичных источников загрязнения водной экосистемы», — констатировала ученый.
Раз проект по очистке реки в Челябинске от ила еще в разгаре, итоги подводить рано. Но промежуточные результаты стоит озвучить: на данный момент из водоема выловили почти 4 млн куб. м ила. По словам Альфиры Сибиркиной, рыбаки уже заметили положительные изменения в состоянии реки. Проект предусматривает проведение экологического мониторинга на каждом этапе очистки. Работы приостанавливают на время нереста. Всего планируют извлечь до 7,5 млн куб. м донных отложений. По оценкам ученых, общий объем ила в реке на территории Челябинска составляет 11 млн куб. м. Ученые рассчитывают, что после масштабной очистки из Миасса исчезнут вредные отложения — снизится уровень загрязнения соединениями тяжелых металлов. Также должен повыситься уровень кислорода в воде, что повлечет за собой рост разнообразия и продуктивность водной жизни. Специалисты ожидают и увеличения способности реки к самоочищению, снижения уровня «цветения» — это сделает водоем более безопасным для купания: не будет раздражений на коже и слизистых оболочках. Также проект предполагает, что улучшится качество водоснабжения в Челябинске. Что же касается донных отложений, которые собирают в реке, то их обезвоживают в специальных геотекстильных контейнерах на оборудованных площадках. Всю собранную воду очищают и возвращают в Миасс.