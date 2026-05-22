Как реку Миасс в Челябинске спасают от гибели

Раз проект по очистке реки в Челябинске от ила еще в разгаре, итоги подводить рано. Но промежуточные результаты стоит озвучить: на данный момент из водоема выловили почти 4 млн куб. м ила. По словам Альфиры Сибиркиной, рыбаки уже заметили положительные изменения в состоянии реки. Проект предусматривает проведение экологического мониторинга на каждом этапе очистки. Работы приостанавливают на время нереста. Всего планируют извлечь до 7,5 млн куб. м донных отложений. По оценкам ученых, общий объем ила в реке на территории Челябинска составляет 11 млн куб. м. Ученые рассчитывают, что после масштабной очистки из Миасса исчезнут вредные отложения — снизится уровень загрязнения соединениями тяжелых металлов. Также должен повыситься уровень кислорода в воде, что повлечет за собой рост разнообразия и продуктивность водной жизни. Специалисты ожидают и увеличения способности реки к самоочищению, снижения уровня «цветения» — это сделает водоем более безопасным для купания: не будет раздражений на коже и слизистых оболочках. Также проект предполагает, что улучшится качество водоснабжения в Челябинске. Что же касается донных отложений, которые собирают в реке, то их обезвоживают в специальных геотекстильных контейнерах на оборудованных площадках. Всю собранную воду очищают и возвращают в Миасс.