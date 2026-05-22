На Дону предпринимателя обвинили в смерти рабочего на производстве

В Аксайском районе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, у которого на производстве по изготовлению бетонных изделий, погиб работник. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следствием установлено, что обвиняемая, незаконно допустила к работе обязанностей 41-летнего работника, не обеспечив его безопасными условиями работы.
«Для выполнения производственного задания обвиняемая выдала потерпевшему электроинструмент с измененной заводской схемой соединений, заведомо непригодный и опасный для эксплуатации», — говорится в сообщении ведомства.
В результате работник получил смертельный удар током и скончался на месте.