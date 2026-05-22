Популяция краснокнижных бабочек восстанавливается в Подмосковье

Массовый вылет краеглазки эгерии (так называется бабочка) начался в Подмосковье. Этот вид чешуекрылых появился вместе с другими бабочками, пишет 360.ru.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отмечает, что краеглазка внесена в Красную книгу Московской области как восстанавливающийся вид — ее популяция стабильно растет.
Заметить эту бабочку не всегда возможно — она относится к категории «некартографируемых», потому что перемещается под пологом леса.
Бабочка обитает в особо охраняемых территориях Московской области в Раменском, Чехове и Сергиевом Посаде.