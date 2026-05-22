Под Воронежем студент стал дроппером за вознаграждение в 5000 ₽

Житель Воронежской области дал мошенникам доступ к своей карте.

Источник: Комсомольская правда

Очередного дроппера поймали в Воронежской области. Подозреваемого в неправомерном обороте средств платежа на днях задержали лискинские оперативники.

17-летний местный студент стал дроппером за смешную сумму: парень передал доступ к своей банковской карте третьим лицам за обещанное вознаграждение в 5 000 рублей.

— Счет молодого человека использовался дистанционными мошенниками для вывода и легализации денег, похищенных у жителя другого региона. Задержанный признался, что нашел объявление о подработке в сети и не осознавал опасности своих действий, при этом обещанных денег он так и не получил. На молодого человека завели уголовное дело, парню грозит до шести лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.