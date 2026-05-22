Новгородский госуниверситет начал сотрудничать с School 21 Uzbekistan

Соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали представители Новгородского государственного университета (НовГУ) и школы цифровых технологий School 21 Uzbekistan. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.
«Новгородский университет стремится к расширению международных горизонтов, и для нас важно открывать новые векторы технологического партнерства. При содействии директора новгородского кампуса “Школы 21” Андрея Латышева мы выходим на этот международный уровень. Сотрудничество со School 21 Uzbekistan будет способствовать подготовке сильных IT-специалистов и развитию кооперации в подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности наших стран», — подчеркнул первый проректор НовГУ Юрий Данейкин.
Партнерство рассчитано на пять лет. За это время стороны планируют запустить совместные образовательные модули в сфере ИИ и программы повышения квалификации для цифровых специалистов. Также для студентов организуют стажировки, практики и обмены, общие хакатоны, воркшопы и поддержку IT-стартапов. Скоро стороны сформируют рабочие группы, чтобы запустить первые пилотные образовательные группы и подготовить совместные хакатоны.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.