19 летний хабаровчанин арестован по делу об убийстве

В Хабаровске заключён под стражу 19 летний местный житель, подозреваемый в убийстве. Прокуратура Индустриального района поддержала ходатайство следователя СО по Индустриальному району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО о заключении подозреваемого под стражу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл 19 мая 2026 года. По версии следствия, подозреваемый пришёл к знакомому в дачный дом. Между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. В результате подозреваемый нанёс потерпевшему ножевые ранения в живот, сообщает прокуратура Хабаровского края. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Злоумышленник покинул дом, однако был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время ведётся расследование уголовного дела.
