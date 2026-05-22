В Салехарде началось строительство бизнес-центра «Развитие»

Строительство бизнес-центра «Развитие» стартовало на улице Титова в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональной службе государственного строительного надзора.
Четырехэтажное здание общей площадью более 3 тыс. кв. м станет новой точкой деловой активности города. На первом этаже разместится бильярдный зал, на втором — семейный ресторан на 100 посетителей с игровой комнатой, на третьем и четвертом — офисные помещения и переговорные зоны. Входная группа будет включать просторный вестибюль, лестницу и лифт.
Для удобства работы ресторана предусмотрена отдельная зона загрузки со стороны двора. Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории. Там оборудуют проезды, выполнят озеленение и обустроят 43 парковочных места для посетителей. Строительство подобных объектов способствует развитию городской инфраструктуры и формированию современной деловой среды.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.