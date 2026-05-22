Центры реабилитации детей-инвалидов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР действуют 6 центров социальной реабилитации и 4 отделения, которые помогают детям-инвалидам.
О работе центров социальной реабилитации, где людям помогают не только восстановить навыки, но и адаптироваться к полноценной жизни, рассказала вице-премьер Лариса Толстыкина: "Их главная задача — помочь людям адаптироваться в обществе, восстановить навыки самостоятельной жизни и, при возможности, подготовиться к учебе и будущей работе. Сейчас реабилитацию проходят 306 человек, из них 195 — дети-инвалиды.
Центры принимают людей с разными диагнозами: нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, заболеваниями нервной системы и другими особенностями здоровья. С ними работают логопеды, дефектологи, психологи, неврологи, физиотерапевты. Чтобы попасть в центр, нужна индивидуальная программа реабилитации и подтверждение необходимости социального обслуживания по месту проживания".
Об этом сообщил ТГ- канал Правительства ДНР.
16+