Калининградцы рассказали, сколько потратят на школьный выпускной в 2026 году

В Калининграде сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса обойдется в 2026 году в среднем в 15 000 рублей, а для 11 класса — 21 000 рублей. Именно столько будут тратить горожане. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на опрос родителей старшеклассников.
Отдельная строка бюджета — праздничный наряд. 9-классника одеть стоит порядка 18 000 рублей, девочку — 17 000 рублей. В 11 классе уже все дороже: 20 000 рублей и 22 500 рублей соответственно.
12% радостно сообщили, что 9 классы их детей вовсе не будут проводить выпускные вечера. Среди родителей 11-классников таких оказалось всего 6%.
