В Канске матери пришлось доказывать родство с погибшим сыном через суд

В документах в имени жительницы Канска была допущена ошибка.

Источник: Комсомольская правда

В Канске матери пришлось доказывать родство с погибшим на специальной военной операции сыном. А все из-за недоразумения, допущенного в документах. Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

После гибели бойца его мать и несовершеннолетняя дочь (внучка женщины) должны были получить региональную социальную помочь. Однако когда обратились в соответствующие органы, то получили отказ. Как выяснилось, в имени женщины допущена досадная ошибка: в свидетельстве о рождении оно Мария, а в паспорте Марина.

Женщина пришла в прокуратуру, после чего прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта родственных отношений между заявительницей и погибшим военнослужащим. Суд иск удовлетворил и признал факт родства.