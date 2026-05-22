Водитель Kia выехал на встречку на Коргалжынском шоссе в Астане и попал под суд

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники Полка патрульной полиции остановили на проспекте Кабанбай батыра автомобиль KIA Rio под управлением 39-летнего жителя столицы, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки установлено, что водитель, двигаясь от улицы Сарайшык в направлении Коргалжынского шоссе, выехал на полосу встречного движения на дороге с двусторонним движением и четырьмя и более полосами, нарушив требования дорожной разметки 1.3. Тем самым он нарушил пункт 61 главы 9 ПДД Республики Казахстан.
Данное правонарушение представляет серьезную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения и может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.
По факту нарушения собранные административные материалы направлены в специализированный межрайонный административный суд.
Полиция призывает всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на полосу встречного движения и ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.