Девочка проснулась от криков: обвиняемый в убийстве учительницы в Атырау заплакал в суде

В Атырау начался суд по делу об убийстве 58-летней учительницы начальных классов. Процесс ведет известная в регионе судья Зарема Хамидуллина, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Трагедия в микрорайоне Нурсая

В ночь на 16 марта 2026 года в микрорайоне Нурсая произошла трагедия. На скамье подсудимых оказался 63-летний муж погибшей, обвиняемый по ч. 1 ст. 99 УК РК (убийство).

Согласно обвинительному акту, между супругами долгое время происходили конфликты на почве ревности и взаимного недоверия. В ночь трагедии между ними снова вспыхнула ссора.

По версии обвинения, около двух часов ночи мужчина взял на кухне нож и вошел в гостиную, где находились его супруга и 12-летняя девочка, которую они воспитывали в семье. Он нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Одной из ключевых свидетельниц по делу стала несовершеннолетняя, находившаяся в квартире во время происшествия. По ее словам, она проснулась от криков и попыталась остановить мужчину, но момент нанесения смертельных ударов не видела.

В суде подсудимый признал свою вину. Он подтвердил, что после конфликта взял кухонный нож и нанес супруге удары. Во время заседания мужчина заплакал и попросил прощения у потерпевших. Он также отказался от рассмотрения дела с участием присяжных заседателей.

В ходе процесса выяснилось, что ни подсудимый, ни потерпевшая сторона ранее не получили копии обвинительного акта. В связи с этим судья сделала замечание прокурору, и документы были вручены сторонам прямо во время судебного заседания.

Следующее заседание назначено на 5 июня в 10:00. Суд проходит в открытом режиме.