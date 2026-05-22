Стало известно, что случилось с машиной пропавших Усольцевых

Машина пропавших Усольцевых стоит на хранении с личными вещами и 300 тысячами в бардачке. Об этом krsk.aif.ru сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Автомобиль «Шкода», на котором Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина приехали в Кутурчин, обнаружили сразу после того, как семью объявили в розыск. В салоне остались личные вещи: на сиденье лежала дамская сумочка Ирины, были разбросаны игрушки девочки, а в бардачке — 300 тысяч рублей наличными.
Как пояснила krsk.aif.ru пресс-секретарь ГСУ СК по Красноярскому краю Анастасия Дядечкина, сейчас машина находится на ответственном хранении у организации, где работал Сергей Усольцев.
Автомобиль зарегистрирован на это же предприятие. «Шкода» проходит по уголовному делу как вещественное доказательство — именно на ней Усольцевы добрались до Кутурчина.
Напомним, что семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. В тот день до обеда было почти летнее тепло, но затем резко подул ветер, пошёл сильный дождь, и температура сильно упала.
Искать семью начали только 1 октября — сразу их никто не хватился. Масштабные поиски продолжались до 12 мая, но их свернули из-за глубокого снега в районе Минской петли. После этого на месте работали только полиция, спасатели и следователи. В апреле 2026 года к ним присоединились волонтёры с БПЛА, чтобы оценить, можно ли начинать масштабные поиски — тогда решили, что ещё нет.
В минувшие выходные спасатели вновь выезжали на Кутурчин. Они передвигались по тайге на квадроциклах, проверяли крупные каменные россыпи и склоны. Ничего не нашли.