Опубликованы фото выставки к 130-летию нижегородского трамвая

Уличная выставка «По рельсам времени. Нижегородскому трамваю 130 лет» (0+) открылась на улице Большой Покровской.
Напомним, что 20 мая 1896 года, ровно 130 лет назад, в Нижнем Новгороде впервые в России запустили электрический трамвай. Событие было приурочено к XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке.
В честь этой даты на улице Большой Покровской открылась выставка, посвященная главным этапам развития трамвайного дела в Нижнем Новгороде.
Как это было — в фоторепортаже Максима Герасимова. Больше фото — в фотобанке Правдивый взгляд. Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали фото с празднования 130-летия нижегородского трамвая на городских маршрутах.
