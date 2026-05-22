Попавший в ДТП на кабриолете нижегородец накопил штрафов на 719 тысяч рублей

21-летний мужчина, попавший в резонансное ДТП на Mercedes-Benz SL в Нижнем Новгороде, отказался от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Нижегородской области.
Напомним, авария произошла 20 мая на Похвалинском съезде. Желтый кабриолет вылетел на встречную полосу и зацепил две машины. В результате никто из людей не пострадал, повреждения получил лишь транспорт.
Однако само поведение молодого человека вызвало возмущение нижегородцев. В соцсетях стали распространяться кадры после происшествия, где сам водитель, обращаясь к малообеспеченному классу, называет его нищетой и говорит, что купит себе еще такой же автомобиль.
В свою очередь правоохранители сообщили, что сейчас водителю грозит лишение прав сроком на 2,5 года и штраф до 55 тысяч рублей. Если его признают виновным и заберут права, то для их возврата ему придется вновь сдавать экзамены на знание правил дорожного движения и пройти медкомиссию.
Также в Госавтоинспекции озвучили сумму штрафов, которые накопил водитель. Всего с 2025 года на него был составлен 161 административный материал на общую сумму 719 тысяч рублей. При этом около трети взысканий нижегородец не оплатил в срок, установленный законом.