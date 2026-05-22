В Красноярске выставили на продажу ресторан «Черное море» за 12 млн рублей

В Красноярске выставили на продажу один из старейших ресторанов города за 12 миллионов рублей.
Заведение «Черное море» открыл на Взлетке в 2008 году известный красноярский бизнесмен и бывший депутат Горсовета Владимир Владимиров. На инвестиции в проект он потратил 1 миллион долларов, пишет «Город Прима». Причиной продажи на сайте объявлений указан переезд.
Ежемесячная выручка ресторана составляет в среднем 6 миллионов рублей, а прибыль — 300 тысяч рублей. Площадь — 369 квадратных метров, внутри 80 посадочных мест и есть летняя терраса. В продажу входит полностью оборудованная кухня, мебель, посуда, налаженные связи с поставщиками и работающий персонал из 35 человек.
По открытым данным, владельцами ресторана сейчас числятся Людмила Шевцова и Виктор Черемпеев.
