Генпрокурор РФ назвал ключевой вопрос, влияющий на белорусов и россиян

Генеральный прокурор России Александр Гуцан назвал ключевой вопрос, влияющий на белорусов и россиян, пишет Sputnik Беларусь.
Так, на заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур Беларуси и России в Могилеве Гуцан заявил, что вопрос экологической безопасности является одним из ключевых для Союзного государства. И отметил его влияние на качество жизни граждан.
— Задача по обеспечению экологического благополучия напрямую влияет на качество жизни людей и в широком смысле определяет будущее России и Беларуси, — прокомментировал он.
Отдельно генпрокурор РФ отметил вопросы исполнения природоохранного законодательства, которым уделяют серьезное внимание. Гуцан сказал, каждый год пресекаются сотни тысяч нарушений в сфере охраны окружающей среды. А благодаря мерам прокурорского реагирования ликвидируются тысячи стихийных свалок, снижаются площади лесных пожаров.
Еще МВД сказало как белорусам реагировать на массовую рассылку от дорожной полиции, которой нет.
А под Дзержинском директора школы будут судить из-за ее невестки.