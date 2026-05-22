В Пензе состоялся международный джазовый фестиваль

Международный фестиваль «Джаз Май Пенза — 2026» проходил 16−17 мая в Пензе в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Пензенской области.
В первый день проводился шестичасовой джазовый марафон. Его открыли учащиеся музыкальных школ и школ искусств Пензы, Заречного и Саратовской области. Затем гостей ждали выступления известных музыкальных коллективов Пензы и Заречного, а также гостей из Самары. Позже в Органном зале филармонии состоялся мастер-класс «Как зазвучать ДЖАЗОВО, если я владею только академическим, народным или эстрадным вокалом».
В киноконцертном зале «Пенза» в совместном концерте выступила группа «Волжский бриз» и Самарский концертный духовой оркестр. На следующий день джазовый марафон продолжился: участниками стали музыканты из Пензы, Самары и Тольятти. Также был организован мастер-класс «Вокал и инструментал: разный взгляд на импровизацию». После этого прошел концерт одного из самых ярких представителей джазовой эстрады России Дмитрия Носкова.
