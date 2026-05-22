Жители села под Волгоградом просят воду у главы СК Бастрыкина

Жители села Горная Пролейка Дубовского района Волгоградской области записали видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Они просят не оставить их на лето без воды, которой на улице Магистральной нет уже неделю.
Дубовчане жалуются: у них нет возможности помыться, питьевую воду приходится покупать. А у многих маленькие дети, которых нужно купать ежедневно, а то и по два раза на день.
Мало того — воды нет и на улице. Настоящая жара в Волгоградскую область еще не пришла, но она вот-вот наступит. И тогда погибнут без полива все посадки.
В сельской администрации во всем винят самих селян и призывают тех из них, что задолжали за воду, «проявить совесть» и рассчитаться с муниципальным учреждением «Водоснабжение».
В свою очередь инженер МАУ поясняет, что в селе только одна водонапорная башня, а посадок у местных жителей слишком много, пишет v1.ru.
Ранее в волгоградском РПН рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ.