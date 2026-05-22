Югорский способ профилактики йододефицита вышел в финал акселератора BRICS

Технология профилактики йододефицита, созданная резидентом Технопарка Ханты-Мансийского автономного округа, вышла в финал международного акселератора BRICS в китайском городе Сямынь. Участие в таких мероприятиях отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте промышленности региона.
Проект i2Life предлагает инновационный способ обогащения продуктов питания биомиметическим йодом. В его основе лежит биомиметическое соединение йода, идентичное тому, что содержится в грудном молоке. По качеству доставки микроэлемента в организм эта технология не имеет аналогов. Учитывая огромный рынок обогащенных продуктов в Китае и стратегический курс страны на научно обоснованную профилактику йододефицита, там есть большой потенциал для масштабирования.
Разработчика Феликса Дю пригласили на встречи с китайскими инвесторами. В России разработка уже прошла испытания, получив положительные отзывы ведущих научных центров. Ранее она стала победителем регионального акселератора, что принесло команде значительный грант на развитие.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.