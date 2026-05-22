Имран Азнауров — в символической сборной молодых футболистов

Полузащитник «Ротора» Имран Азнауров вошёл в символическую сборную молодых футболистов по версии Лиги PARI.

21‑летний игрок, арендованный у «Ростова», проявил себя как креативный полузащитник с нестандартным мышлением на поле. В 20 матчах сезона он забил 2 гола, в том числе победный мяч в игре против «СКА‑Хабаровск».

Включение в символическую сборную сезона — значимое достижение для молодого игрока и подтверждение того, что его прогресс не остался не замеченным экспертами лиги.

Александр Веселовский.