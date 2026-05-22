Эксперты из Китая посетили стройплощадку нижегородского метро

На улице Горького в Нижнем Новгороде развернулись масштабные работы: здесь приступили к сборке первого тоннелепроходческого комплекса (ТПМК). В реализации проекта задействованы высококвалифицированные специалисты из КНР — эксперты компании CRCHI, что подтверждено информацией, опубликованной на тематическом канале «Метро НН — Наше. Новое» в ВКонтакте.
Ключевым событием этапа стало погружение в стартовый котлован ротора — центрального и наиболее значимого компонента ТПМК. Конструктивная особенность элемента — внушительный диаметр, превышающий шесть метров.
Технические характеристики комплекса подчёркивают масштабность задачи: отдельные модули оборудования имеют массу в диапазоне 60−90 тонн. Для перемещения и точной установки столь массивных конструкций задействована специализированная подъёмная техника — мощный кран, способный обеспечить безопасную и корректную доставку деталей в котлован.
Примечательно, что нынешнее сотрудничество не стало дебютом для китайских специалистов: ранее они успешно взаимодействовали с генеральным подрядчиком — группой компаний «Моспроект‑3» — в рамках строительства станций Большой кольцевой линии московского метрополитена. Этот опыт, вероятно, поможет оптимизировать процессы и повысить эффективность работ в Нижнем Новгороде.
