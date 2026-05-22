Выставка картин Айвазовского открылась для нижегородцев в Кремле (0+)

В НГХМ представили около 50 работ великих художников, объединенных темой морской стихии и духа романтизма.

Нижегородский государственный художественный музей представил масштабную выставку «Айвазовский и русский романтический пейзаж» (0+). Как сообщили в пресс-службе НГХМ, торжественное открытие состоялось в корпусе № 3 в Кремле 21 мая.

Экспозиция объединила около 50 произведений живописи, графики и прикладного искусства из собраний НГХМ и Музея В. А. Тропинина. Центральное место в залах занимают девять работ Ивана Айвазовского. Рядом с картинами великого мариниста соседствуют полотна его последователей, в числе которых Архип Куинджи, Лев Лагорио и Алексей Боголюбов.

Выставка доступна для посещения с 22 мая по 30 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что международный фестиваль искусств стартовал в Нижнем Новгороде.