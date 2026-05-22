Спрос на свежие овощи и компьютеры вырос в Нижегородской области в 2025 году

Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 4,7% по итогам 2025 года. Отчет опубликовал Нижегородстат.
В прошлом году в регионе было продано товаров на 1,42 трлн рублей. Основную долю оборота (62%) заняли крупные и средние предприятия. Индивидуальные предприниматели обеспечили 20% продаж, а малый бизнес — 14%.
Непродовольственные товары заняли 52,8% оборота, продовольственные — 47,2%. Среди продуктов заметнее всего выросли продажи свежих овощей (+13,2% к году) и яиц (9,6%). При этом отмечается снижение спроса на масло (-11,1%) и рыбу (-7%).
В непродовольственном сегменте самый заметный рост продаж отмечается в категории компьютеров и лекарств: +17,4% и 14% соответственно. Нижегородцы стали реже покупать часы (-53,7%) и фотоаппараты (-29,3%).
