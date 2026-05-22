Популярность российского сыра и сыра с плесенью растёт в ПФО

В Приволжском федеральном округе активно растёт популярность российского сыра и сыра с плесенью. Карту сырных предпочтений округа составили эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Абсолютным лидером по популярности у жителей ПФО долгое время остаётся сыр фета. За ним следуют бри и камамбер. Однако эти сыры, отмечают эксперты, сдают свои позиции, уступая место новым лидерам — российскому сыру и сыру с плесенью. Так, интерес к российскому сыру в округе вырос на 21%.
Главным аутсайдером в ПФО эксперты назвали голландский сыр. Интерес к нему снижается во всех 14 регионах округа.
Также отмечается, что в январе-марте 2026 года регионы ПФО произвели 51,8 тыс. тонн сыра. Это на 4% больше, чем в четвёртом квартале 2025 года. В общем объёме производства по стране доля округа выросла с 21,7% до 24,7%, то есть каждый килограмм отечественного сыра теперь делают в ПФО.
В Нижегородской области в I квартале этого года произвели 2,8 тыс. тонн сыра.