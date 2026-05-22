Река Иркут поднялась в поселке Горького

В иркутском поселке имени Горького следят за подъемом воды в реке Иркут. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, уровень вырос из-за обильных дождей, которые прошли в том числе в верховьях. На место выехали специалисты, они проверили земляные валы, которые защищают жилые дома от подтопления.