Разруха не на остановках, а в головах: проблему вандализма обсудили на общественном совете Комсомольска

В Комсомольске чаще всего от вандалов достается остановочным павильонам. Администрация города держит вопрос на контроле: 4 миллиона выделили на модернизацию сервера, камер тоже будет больше. «Камеры однозначно нужны. Эту работу мы будем продолжать. Четкая позиция: все общественные пространства будут обеспечены камерами наблюдения», — сказал глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев. Что касается воспитательных мер, то с несовершеннолетним работают в школах и молодежных центрах. На заседании студент КнАГУ Владислав Куряев предложил создать рабочие бригады из трудных подростков. Согласно задумке, желание сломать то, что создал своими руками, быстро пропадет. Инициативу поддержали и пообещали оказать содействие.