Национальные стенды 9 стран представят на форуме «Путешествуй!»

«Форум “Путешествуй!” сегодня является одной из крупнейших площадок для развития международного туристического диалога. В этом году ожидаем гостей из более 30 дружественных стран. Традиционно проведем ряд рабочих групп и двусторонних встреч в рамках последовательной работы по либерализации визового режима, увеличению транспортной доступности и запуску прямых авиарейсов. В деловую программу включили сессии, где представим турпродукты российских регионов, ориентированные на туристов из Китая, Индии и государств Ближнего Востока. В свою очередь, наши путешественники смогут на стендах иностранных государств больше узнать об их национальных традициях, достопримечательностях, маршрутах и вариантах отдыха», — подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
Уже подтверждена программа активностей на национальных стендах для посетителей фестиваля. Таиланд готовит для гостей лотерею с вопросами, презентацию спортивной продукции, аквагрим в национальном стиле, фотобудку с моментальной печатью, дегустацию тайских сладостей, тайское предсказание на удачу и игру «Плинко: поймай свою удачу». На стенде Никарагуа можно будет сделать фото с девушкой в национальном костюме в атмосферной фотозоне. На стенде Шри-Ланки пройдут традиционные чайные церемонии, а также будут организованы консультации по туристическому потенциалу страны. Кроме того, российские туристы смогут получить скидки и специальные предложения на туристические продукты.
Для гостей форума будет доступен мобильный путеводитель по площадке с навигацией по стендам, информацией об активностях и специальными предложениями участников и партнеров. Кроме того, посетители смогут принять участие в квесте, за прохождение которого предусмотрены призы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.