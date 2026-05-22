Национальные стенды 9 стран представят на форуме «Путешествуй!»

«Форум “Путешествуй!” сегодня является одной из крупнейших площадок для развития международного туристического диалога. В этом году ожидаем гостей из более 30 дружественных стран. Традиционно проведем ряд рабочих групп и двусторонних встреч в рамках последовательной работы по либерализации визового режима, увеличению транспортной доступности и запуску прямых авиарейсов. В деловую программу включили сессии, где представим турпродукты российских регионов, ориентированные на туристов из Китая, Индии и государств Ближнего Востока. В свою очередь, наши путешественники смогут на стендах иностранных государств больше узнать об их национальных традициях, достопримечательностях, маршрутах и вариантах отдыха», — подчеркнул заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.