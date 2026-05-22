Обломки беспилотника повредили объект инфраструктуры в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили семь дронов ВСУ над Воронежской областью.

Источник: РИА Новости

ВОРОНЕЖ, 22 мая — РИА Новости. Семь БПЛА сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, обошлось без пострадавших, обломками поврежден объект инфраструктуры, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов области поврежден объект инфраструктуры», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Как сообщало Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Воронежской областью.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
