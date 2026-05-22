В предстоящие выходные в Красноярске ожидается дождливая и облачная погода

Облачная погода с осадками ожидается в Красноярске в предстоящие субботу и воскресенье, 23 и 24 мая, по прогнозу Гидрометцентра России. Днем температура составит порядка +10 градусов, будет идти дождь. По ночам ожидается около +4 градусов. В ночь с пятницы на субботу температура и вовсе может упасть до нуля. Тепло вернется в начале рабочей недели. В понедельник, 25 мая, днем синоптики прогнозируют порядка +14 градусов, ночью — +10 и без осадков. Во вторник днем потеплеет до +21, но будет идти дождь. В среду ожидается +23 и ясная погода. В четверг днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов.