Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Лавров примет участие в общественно-политическом форуме в Перми

Участниками мероприятия станут видные политические и общественные деятели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во вторых международных общественно-политических слушаниях, которые проходят в Перми 22 мая 2026 года, сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Форум посвящён выдвинутой президентом России инициативе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии», — уточнила Захарова.

На слушания в Перми приехали политические и общественные деятели, дипломаты, бизнесмены из разных стран. В программу форума входят пленарное заседание (его трансляция будет идти в прямом эфире), работа секций региональной дипломатии, обсуждение вопросов формирования новой архитектуры евразийского сотрудничества и другие мероприятия. Некоторые из участников евразийского форума посетят также форум «Дни пермского бизнеса», который проходит в эти дни в городе.

23 мая Сергей Лавров примет участие в работе ежегодной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Напомним, общественно-политический форум проходит в Перми во второй раз. В 2025 году Сергей Лавров рассказал, какие шаги предпринимает Россия для обеспечения равной безопасности для всех стран и жителей Евразии.

Как ранее писал сайт perm.aif.ru, традиционный Пермский краевой форум общественности и добровольчества в 2025 году собрал более тысячи участников. Ключевой темой форума стал вопрос безопасности будущего. Также участники обсудили вопросы физической и виртуальной приватности и безопасности детей и взрослых. Другими темами форума стали поддержка семьи, укрепление связи между поколениями, развития территориального общественного самоуправления, помощь участникам СВО.

В социальных сетях жители Перми уже опубликовали видео, как кортеж главы МИДа РФ проезжает по центральным улицам города.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше