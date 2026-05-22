Глава МИД Лавров примет участие в общественно-политическом форуме в Перми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во вторых международных общественно-политических слушаниях, которые проходят в Перми 22 мая 2026 года, сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Форум посвящён выдвинутой президентом России инициативе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества на пространстве Евразии», — уточнила Захарова.
На слушания в Перми приехали политические и общественные деятели, дипломаты, бизнесмены из разных стран. В программу форума входят пленарное заседание (его трансляция будет идти в прямом эфире), работа секций региональной дипломатии, обсуждение вопросов формирования новой архитектуры евразийского сотрудничества и другие мероприятия. Некоторые из участников евразийского форума посетят также форум «Дни пермского бизнеса», который проходит в эти дни в городе.
23 мая Сергей Лавров примет участие в работе ежегодной Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.
Напомним, общественно-политический форум проходит в Перми во второй раз. В 2025 году Сергей Лавров рассказал, какие шаги предпринимает Россия для обеспечения равной безопасности для всех стран и жителей Евразии.
Как ранее писал сайт perm.aif.ru, традиционный Пермский краевой форум общественности и добровольчества в 2025 году собрал более тысячи участников. Ключевой темой форума стал вопрос безопасности будущего. Также участники обсудили вопросы физической и виртуальной приватности и безопасности детей и взрослых. Другими темами форума стали поддержка семьи, укрепление связи между поколениями, развития территориального общественного самоуправления, помощь участникам СВО.
В социальных сетях жители Перми уже опубликовали видео, как кортеж главы МИДа РФ проезжает по центральным улицам города.