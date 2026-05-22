В Калининграде начальник цеха по обработке похитил янтарь на 1,3 млн рублей

В Калининграде начальник производства в компании, специализирующейся на обработке янтаря, попался на присвоении товара. Янтарный полуфабрикат он выносил и сбывал его через посредника — на сайте с объявлениями. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Ущерб, причиненный предприятию, превысил 1,3 млн рублей.
Большая часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше