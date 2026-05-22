Успел в последние секунды: сотрудник ФСИН спас тонущего на Ахтубе под Волгоградом

Во время отдыха со своей семьей сотрудник СИЗО-5 заметил мужчину, который из последних сил хватался за ветки деревьев, пытаясь спастись. Не раздумывая, Нефедьев бросился в воду и вытащил тонущего мужчину на берег, а после оказал ему первую медицинскую помощь.