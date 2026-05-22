Россиянка выиграла в лотерею 10 миллионов рублей благодаря любимому цвету

Жительница Красноярска выиграла в лотерею 10 миллионов благодаря любимому цвету. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».
Светлана приняла участие в лотерее «Кено», так как она оформлена в ее любимом синем цвете.
Она купила несколько лотерейных билетов на деньги с прошлых выигрышей, угадала все десять чисел и выиграла 10 миллионов рублей.
Женщина признается, что не поверила своим глазам, когда увидела сумму выигрыша, хотя всегда представляла себя на месте выигравших крупный приз, читая их истории на сайте лотереи.
На выигранные деньги она планирует съездить в отпуск и поправить здоровье.