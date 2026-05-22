В красноярском Роспотребнадзоре напомнили о скрытых опасностях дачных удобрений

Специалисты красноярского Роспотребнадзора предупреждают, какие опасности скрывают минеральные и органические удобрения.

Многие дачники уверены, что чем больше удобрений, тем богаче урожай. Но специалисты красноярского Роспотребнадзора предупреждают: химия на участке опаснее, чем кажется.

Токсины могут попасть в организм не только во время работы, но и после, когда вы случайно коснулись обработанных растений или надели одежду, на которую попал раствор. Особенно высок риск для детей и домашних питомцев. Они бегают по траве, тянут в рот ягоды и овощи прямо с грядки и потому больше других подвержены отравлению.

Минеральные удобрения удобны в использовании — они не имеют неприятного запаха и занимают мало места. Но именно химия в их составе представляет главную угрозу. Органические удобрения — навоз, птичий помет, компост — тоже не безвредны: они могут быть заражены патогенными микроорганизмами и яйцами гельминтов.

Чтобы дачный сезон прошел без последствий, специалисты советуют строго соблюдать дозировку, не разводить растворы в пищевой посуде и обязательно использовать перчатки, респиратор и очки. Беременным и кормящим женщинам лучше не браться за эту работу.

После удобрения участка нужно тщательно вымыть руки и открытые участки тела, а одежду сменить. Хранить химию следует в отдельном закрытом помещении, подальше от еды, в недоступном для детей месте.

Фото на главной: magnific.com.

