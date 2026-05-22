В Ростове требования к минимальной зарплате для ипотеки снижены на 22%

В 2025 году, при средней цене квадратного метра в 133,1 тыс. руб., сроке кредита в 20 лет и первоначальном взносе в 20%, а также при средней ставке по ипотеке в 26,7%, ежемесячные платежи составляли 83,3 тыс. руб. Это было почти в 2,8 раза больше стоимости аренды, которая тогда равнялась 30,3 тыс. руб., отметила аналитик.