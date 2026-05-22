Нижегородцы направили почти 9 тысяч жалоб на коммунальщиков с начала года

Одним из примеров того, как обращение жителей привело к реальному ремонту, стала история дома по улице Васюнина в Советском районе. Местная жительница не раз просила управляющую компанию привести в порядок холл первого этажа и входную группу, но коммунальщики бездействовали. После обращения в ГЖИ инспекторы провели проверку и зафиксировали повреждения декоративной отделки пола, стен и потолков, а также многочисленные нарушения облицовки входной группы.