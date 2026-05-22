Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске прокуратура добилась перерасчета платы за вывоз мусора

Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Прокуратура Волгодонского района провела проверку по обращениям жителей станицы Романовской и посёлка Прогресс, касающимся ненадлежащего оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

В ходе проверки установлено, что ответственная организация неоднократно нарушала периодичность вывоза мусора с мест накопления, установленную действующими санитарными нормами.

По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности с наложением штрафа.

После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены в полном объёме. Кроме того, абонентам произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу: жителям возвращены денежные средства за период ненадлежащего оказания услуги.