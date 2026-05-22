В Волгодонске прокуратура добилась перерасчета платы за вывоз мусора

Прокуратура Волгодонского района провела проверку по обращениям жителей станицы Романовской и посёлка Прогресс, касающимся ненадлежащего оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
В ходе проверки установлено, что ответственная организация неоднократно нарушала периодичность вывоза мусора с мест накопления, установленную действующими санитарными нормами.
По результатам проверки прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности с наложением штрафа.
После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены в полном объёме. Кроме того, абонентам произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу: жителям возвращены денежные средства за период ненадлежащего оказания услуги.