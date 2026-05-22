Гид-парк на выходные — фестивали и премьеры: Куда сходить в регионах

Батист-Флориан Марль-Уврар, Омский органный зал, 28 мая.
Фото: Предоставлено Омской филармонией.
В Омске впервые выступит титулярный органист собора Сент-Эсташ. Знаменитый французский органист Батист-Флориан Марль-Уврар виртуозно исполняет классику, но при этом является признанным мастером импровизации. Увидеть и услышать, как это происходит, теперь смогут и омичи.
Для своего дебюта в Омске органист приготовил программу классических произведений. Но звучать они будут совершенно по-новому.
«Возьми музыку, добавь в нее щепотку хаоса и сотвори шедевр» — такова формула творчества знаменитого парижанина.
В предстоящем концерте он исполнит Prelude и Liebestod Вагнера из оперы «Тристан и Изольда», «Кантабиле» Франка, Финал Симфонии № 4 Брамса, «Пляску смерти» Сен-Санса и «Картинки с выставки» Мусоргского. Батист-Флориан Марль-Уврар продемонстрирует свободу импровизации. Музыка будет рождаться здесь и сейчас, оставаясь только в памяти слушателей, — анонсируют концерт музыкальные эксперты омской филармонии.
Сегодня выпускник Парижской национальной консерватории путешествует по миру. Особое место в его творчестве занимает сопровождение немого кино: органист активно сотрудничает с синематекой.
Музыкант удостоен восьми высших наград. Одна из них — приз за лучшую импровизацию Grand Prix de Chartres (Франция-2004). Искусство свободной игры стало для него территорией полной творческой свободы, где ему нет равных, — полагают музыковеды.
Продолжительность концерта 1 час 40 минут.
«Русалочка», Волгоградский оперный театр, 29 мая.
Волгоградский областной театр кукол 29 мая представит премьеру спектакля «Русалочка» по одноименному произведению Ганса Христиана Андерсена. Пьесе дали такое жанровое определение, как морская сказка в одном действии.
Возрастное ограничение: 5+. Продолжительность: 40 минут. Дольше юным зрителям тяжело высидеть.
В спектакле задействованы три артиста, каждый из которых сыграет по две роли. Владимир Ташлыков будет отвечать за движения и речь смотрителя маяка и ведьмы. А две Анастасии — Репина и Чащухина — исполнят партии девочек-подружек, а также Русалочки и принца.
По сюжету смотритель маяка рассказывает о беззаветной любви юной русалочки к принцу.
— Наш спектакль о том, что делает человека человеком. Эта тема важна для разговоров в семейном кругу. Спектакль «Русалочка» о любви, самопожертвовании и мечтах, который будет понятен детям, — считает главный режиссер театра Екатерина Уржумова.
Андерсен один из любимых авторов волгоградских кукольников. Совсем недавно — к новогодним каникулам — здесь поставили его «Снежную королеву». Главной особенностью того спектакля было то, что действие разворачивается как бы на детской площадке — такова основа сценографии Светланы Струковой. А еще ранее — на сцене был «Соловей» — кстати, редкий случай постановки для взрослых в театре кукол.
А уже в июне труппа отправится на гастроли в Южно-Сахалинск. Декорации и оборудование заблаговременно отправили на Дальний Восток. Волгоградцы покажут на Сахалине три своих спектакля: «Мцыри», «Сказка о царе Салтане» и «Воробьишко». Местный театр кукол планирует приехать в Волгоград с ответными гастролями в октябре.
«Шолоховская весна», станица Вешенская, 22−24 мая.
Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» пройдет на родине Михаила Александровича Шолохова. Он посвящен 121-годовщине со дня рождения великого писателя, классика мировой литературы. Гости погрузятся в атмосферу донского края, познакомятся с казачьими традициями и насладятся творчеством талантливых коллективов: программа насыщена событиями для гостей всех возрастов.
22 мая проведут экскурсии по исконным казачьим станицам Вешенская и Каргинская, по хутору Кружилинский. Гости увидят, как жили казаки, познакомятся с их ремеслами. Народные гуляния начнутся в станице Каргинской, где выступят детские коллективы.
А в станице Вешенской в этот день можно будет посмотреть спектакль «Судьба человека».
23 мая по местам, связанным с жизнью и творчеством Шолохова, пройдет традиционный казачий конный переход взводов Ростовской области. Гостей примет хутор Кружилинский, где родился Михаил Александрович. Туристов порадует творческая программа «Милая светлая родина…». Прозвучат старинные песни в исполнении фольклорных ансамблей.
В станице Вешенской в усадьбе, где жила семья писателя, будет работать «Литературная аллея»: в тени деревьев разместятся читательский уголок и книжная ярмарка. В Народном доме пройдет презентация репринтного издания «Донские рассказы» (первых публикаций 1924−1925 гг.), встречи с писателями. Откроется выставка «Русская кавалерия в Отечественной войне 1812 г.» из фондов Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника". В экспозиции — подлинные мундиры, головные уборы, предметы снаряжения, гравюры с изображением кавалеристов, образцы военной игрушки и ценные исторические книги. Особое внимание уделено донским казакам с их прославленным атаманом М. И. Платовым и другим представителям иррегулярной кавалерии, включая калмыков и башкир.
Уникальные экспонаты представят на выставке «Тихий Дон. Любовь, война и судьба» из фондов музея-заповедника М. А. Шолохова. Впервые можно будет увидеть набор из серебра с позолотой, подаренный Шолохову на 70-летие Секретариатом ЦК КПСС.
Кульминацией дня станет гала-концерт.
А 24 мая выступит лихая конная группа «Золото Дона». Все участники — от малышей до взрослых — славные потомки казаков, сохраняющие донские традиции. Они выполнят сложные трюки на полном скаку и продемонстрируют джигитовку.
VI Международный фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой, Ростовский государственный музыкальный театр, 23 — 30 мая.
Ростовский государственный музыкальный театр вновь распахнет свои двери для ценителей балета, он примет премьеров и ведущих солистов главных театров России. Шестой по счету Международный фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой превратит Ростов-на-Дону в балетную столицу Юга нашей страны, собрав на сцене звезд академического хореографического искусства.
Рядом с ростовскими артистами будут блистать приглашенные звезды мировой величины из Большого театра — народная артистка России Екатерина Крысанова и заслуженный артист России Владислав Лантратов. Свое искусство продемонстрируют Елена Евсеева из Мариинского театра, Камилла Исмагилова и Ксения Рыжкова из Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Никита Четвериков из Михайловского театра.
В афише фестиваля — давно полюбившиеся спектакли и последние премьеры Ростовского музыкального: «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Тихий Дон. Мелехов» Л. Клиничева, «Призрачный бал» на музыку Ф. Шопена и «Кармен-сюита» Ж. Бизе — Р. Щедрина, «Фея кукол» И. Левина.
25 мая в рамках фестиваля состоится юношеский конкурс артистов балета, призванный открыть новые имена в хореографическом мире. Возглавит жюри конкурса народная артистка России, исполняющая обязанности ректора Академии хореографии Севастополя Мария Александрова.
По сложившейся доброй традиции фестиваль завершится 30 мая Гала-концертом «Большой русский дивертисмент». В одной программе представлены самые яркие фрагменты из балетного наследия авторства русских композиторов. На протяжении всего фестиваля будет работать фотовыставка, посвященная закулисью чарующего балетного мира.
Напомним, фестиваль впервые прошёл в 2018 году. Инициатором его проведения стал главный балетмейстер Ростовского музыкального театра Иван Кузнецов.
Всероссийский театральный фестиваль, Белгород, по 24 мая.
Фото: Белгородского драмтеатра имени Щепкина.
Программу 13-го Всероссийского театрального фестиваля «Актеры России — Михаилу Щепкину» открыл Нижегородский театр драмы имени Максима Горького спектаклем «Живой труп», а продолжили гастроли ведущих российских театров. Белгородский зритель уже оценил спектакль «В чужом пиру похмелье», представленный Государственным академическим Малым театром, постановку «Загадочное ночное убийство собаки» Архангельского театра драмы имени Ломоносова и сегодня увидит гоголевскую «Женитьбу», привезенную Центральным академическим театром Российской Армии.
В завершение рабочей недели белгородцев ожидает «Мир во время войны», который представит Владимирский академический театр драмы, а на выходных — спектакль «Любовь у трона» от труппы Государственного академического театра имени Вахтангова и премьеру уходящего сезона в самом Белгородском академическом драматическом театре — спектакль «Царь Федор Иоаннович».
Последний — особенно ценен. Чем? Быть может, сценой, где царь Федор и Борис Годунов, обсуждая государственные преобразования, говорят об основании Белгородской крепости. Или глубокими диалогами между героями. Или смысловым наполнением характера каждого из них… Каждый зритель увидит в этом спектакле нечто свое, а пока терпеливо ждет, изучить фестивальную афишу будет совершенно нелишне.
Министр культуры Белгородской области Максим Шапошников признался, что к этому фестивалю город готовился два года, а все потому, что театральная атмосфера не ограничится исключительно сценой Белгородской драмы. Выставки, встречи, лекции, фильмы — в каждом учреждении культуры Михаилу Щепкину и всероссийскому фестивалю его имени посвятили нечто свое.
И это в прифронтовом, по сути, городе. Как сюда приехали артисты со всей страны? Художественный руководитель Белгородского драмтеатра Виталий Слободчук сказал откровенно: многие отказались от участия — страшно.
«А вот эти театры приехали, — отметил он. — В чем мы едины? А в том, что это — психологический театр. Сейчас много модной суматохи, все крутится-вертится вокруг искусственного интеллекта… А кто в это все вдохнет душу? Русский театр».
Виталий Слободчук вспоминает о том, что похожий суетной период в истории российской культуры уже был — в 90-ые годы, и тогда некоторые художественные руководители делились резонансными планами с ним самим. Говорили о том, что намерены эпатировать публику, развлекать. Виталий Слободчук еще тогда назвал стратегию в корне неверной, а сам следовал другим принципам.
«Театр разговаривает со зрителем, — уверен он. — Развлекают его другие». Итог — те, что стремились эпатировать и играть на низменном, давно закрылись, с досадным удивлением сообщая причину: зритель не идет. А Белгородская драма — востребована, да так, что спектакли идут сразу на нескольких городских площадках, и билеты туда разлетаются в момент.