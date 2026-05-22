В Пулково заработает регистрация по биометрии к ПМЭФ

Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, сейчас сервис «Мигом» работает в тестовом режиме. К Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) технология заработает в полноценном формате. На первом этапе сервис будет доступен для пассажиров шаттлов между Москвой и Петербургом. Сдать биометрию можно будет с 1 июня в отделениях банка или в МФЦ.